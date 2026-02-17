Špecializovaný trestný súd v utorok uznal podnikateľa Jozefa Brhela a jeho syna za vinných v kauze predražených IT tendrov.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici v utorok uzavrel prvostupňové konanie v kauze Mýtnik. Prípad sa týka predražených IT tendrov na Finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Senát vyhlásil za vinných podnikateľa Jozefa Brhela, jeho syna Jozefa Brhela mladšieho, bývalého štátneho tajomníka rezortu financií Radka Kuruca a podnikateľa Miroslava Slahučku.
Súd uložil aktérom kauzy nasledujúce tresty:
- Jozef Brhel: Dostal trojročné väzenie s podmienečným odkladom na štyri roky. Zároveň musí zaplatiť peňažný trest vo výške 1,5 milióna eur.
- Jozef Brhel mladší: Súd mu uložil podmienečný trest a peňažnú pokutu 1,2 milióna eur.
Radko K. a Miroslav S.: Obaja odišli zo súdu s podmienečnými trestami.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže procesné strany sa voči nemu môžu odvolať.
16. februára 2026 o 9:39 Čas čítania 0:38 Slovákov ohrozuje nový typ podvodu. Zavolať ti môžu aj z čísla skutočnej firmy alebo osoby
15. februára 2026 o 14:19 Čas čítania 0:27 Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny