Keďže nás čaká oteplenie, prípadná snehová nádielka bude mať pravdepodobne len krátku životnosť.
Slovensko očakáva možnú snehovú kalamitu, ktorá nás môže zasiahnuť už tento štvrtok. Meteorológovia však zatiaľ situáciu nevidia jednoznačne, namiesto snehu nás môže prekvapiť aj výdatný dážď. Ak napadne sneh, dlho sa neudrží, informuje iMeteo. Do marca by sa malo postupne už len otepľovať.
Už od dnešného dňa k nám začne prúdiť o čosi teplejší vzduch. Streda prinesie premenlivú oblačnosť so snehovými prehánkami najmä na severe a severozápade, no oteplenie sneh rýchlo roztopí. Zlom nastane vo štvrtok, kedy k nám zo severu vtrhne chladný vzduch. Práve ten môže priniesť výrazné sneženie. O kalamite však nakoniec rozhodne aj tá najmenšia zmena v rozložení tlakových útvarov.
Čo predpovedajú meteorologické modely?
- Model ICON (najoptimistickejší): Očakáva, že mrazivý vzduch zostane nad celým Slovenskom a teplotné rozhranie odtlačí až nad južné Maďarsko. V tomto prípade nás zasiahne plošné sneženie.
- Model ECMWF: Predpokladá, že teplotné rozhranie sa zastaví na slovensko-maďarskom pohraničí. To by znamenalo, že najmä na juhu a juhozápade bude skôr pršať.
Najnovšie výpočty numerických modelov nahrávajú skôr sneženiu. Na väčšine územia by mohlo napadnúť 5 až 15 cm, lokálne až 25 cm snehu. Paradoxne, najvýdatnejšie zrážky modely očakávajú na juhu územia.
Február však zostáva posledným zimným mesiacom. Hoci meteorológovia nevylučujú vpády chladu ani v marci či apríli, jarné slnko a stúpajúce teploty akýkoľvek sneh rýchlo zlikvidujú.