TASR
dnes 19. februára 2026 o 6:30
Čas čítania 0:38

Na východe Slovenska potvrdili vírus vtáčej chrípky. Chovatelia hydiny musia zvýšiť pozornosť

Na východe Slovenska potvrdili vírus vtáčej chrípky. Chovatelia hydiny musia zvýšiť pozornosť
Zdroj: TASR/Jana Ďurašková

Laboratórne vyšetrenia potvrdili výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky.

V obci Klenov v okrese Prešov veterinári potvrdili ohnisko vtáčej chrípky H5N1. Laboratórne vyšetrenia potvrdili výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky u troch uhynutých vtákov, ktoré boli chované v zajatí. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR o tom informuje na sociálnej sieti.


Ako uvádza, na klinike Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach najprv uhynuli tri jedince - kuvik obyčajný, kňúr okrúhlochvostý a plamienka driemavá. Laboratórne vyšetrenia potvrdili výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky.


„Regionálna veterinárna a potravinová správa okamžite nariadila chovateľovi potrebné opatrenia a chov je pod veterinárnym dozorom. Prebehla prvotná dezinfekcia, mechanické čistenie a následná dezinfekcia priestorov,“ informuje ŠVPS.


Od zostávajúcich šiestich operencov boli odobraté ďalšie vzorky na virologické vyšetrenie, ktoré rozhodne o ďalšom postupe v chove.


„Hoci sa v tomto prípade nevyhlasujú ochranné pásma, chovatelia hydiny by mali zvýšiť ostražitosť a dôsledne dodržiavať opatrenia biologickej bezpečnosti - najmä zamedziť kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi, zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov, kde sa chová hydina či iné vtáky v zajatí,“ upozorňuje ŠVPS.

Súvisiace témy:
Slovensko
