Sociálna poisťovňa ho väčšinou vystaví na počkanie, no niekedy to môže trvať niekoľko dní.
Dôchodcovia každoročne od začiatku januára do konca marca žiadajú Sociálnu poisťovňu o potvrdenie o vyplatených dôchodkoch za predchádzajúci rok, najmä pre daňové účely. Poisťovňa ho väčšinou vystaví na počkanie, no v niektorých prípadoch to môže trvať niekoľko dní. Preto odporúča nenechávať si žiadosť na poslednú chvíľu, aby nevznikli problémy s dodržaním lehôt, informuje na webe.
O potvrdenie možno požiadať osobne na pobočke, telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky cez formulár na webe Sociálnej poisťovne alebo e-mailom na [email protected]. Ak oň požiadate na diaľku, poisťovňa ho pošle doporučene na adresu bydliska, zvyčajne do troch dní.
Počas roka si dôchodcovia vybavujú aj jednoduché potvrdenie o poberaní dôchodku (bez uvedenia sumy), napríklad na bezplatné cestovanie vlakom. To poisťovňa vydáva na počkanie.