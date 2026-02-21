Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 21. februára 2026 o 15:34
Čas čítania 0:38

Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy
Zdroj: EMSC

Otrasy ľudia cítili najmä v Šamoríne a Bratislave.

Dnes popoludní sa viacerí obyvatelia Bratislavy a Šamorína ozvali s hláseniami o zemetrasení. Portál Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC) uvádza, že išlo o otrasy o sile 4,3. Pôvodné dáta ukazovali magnitúdu 4,6.

O aktuálnej situácii sme sa rozprávali s prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc., seizmológom pôsobiacim na Univerzite Komenského v Bratislave a v Slovenskej akadémii vied.

Seizmológ vysvetľuje, že pri zemetrasení so silou okolo 4,6 možno očakávať, že ho pocíti 60 % ľudí nachádzajúcich sa v budovách v dosahu zemetrasenia. „To, či takéto zemetrasenie spôsobí aj drobné škody v omietke alebo na streche, na komínoch, veľmi závisí od kvality stavby, stavebného materiálu a od toho, na akom podloží je daný dom alebo budova.“

Podľa informácií od Ministerstva vnútra SR sa aktuálne neočakávajú dotrasy, seizmológ však tvrdí, že sa to zatiaľ nedá vylúčiť: „To, či išlo o jednorazové zemetrasenie alebo prvé zo série zemetrasení, na to vám nikto na svete nedokáže odpovedať ani vo vzťahu k ľubovoľnej inej lokalite. Takže nevieme. Vylúčiť sa to nedá“.

Zemetrasenie
Zdroj: EMSC/volně k užití, TASR - Pavol Zachar
18. februára 2026 o 7:41 Čas čítania 0:30 Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
dnes o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
pred 3 hodinami
Štát reaguje na zemetrasenie: Nehlásia žiadne obete
Štát reaguje na zemetrasenie: Nehlásia žiadne obete
včera o 14:30
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
pred 2 hodinami
Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy
Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy
dnes o 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
dnes o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
pred 2 dňami
EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
pred 2 dňami
V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
15. 2. 2026 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
3
16. 2. 2026 5:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
pred 3 dňami
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
dnes o 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
Lifestyle news
Herec Eric Dane pred smrťou natočil srdcervúci odkaz pre svoje dcéry: „Žite teraz. V prítomnosti“ (VIDEO)
pred 3 hodinami
Vírálna opica Punch neurobí bez svojho plyšáka ani krok. Zoo reaguje na útoky ostatných opíc
dnes o 12:47
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
dnes o 10:31
Vyrastie na Aljaške reálny Jurský park? Prvý mamut by sa mohol narodiť už za dva roky
dnes o 09:46
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
včera o 15:46
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
včera o 14:31
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
včera o 12:38
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
včera o 11:19
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
včera o 10:28
Slovensko Všetko
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
pred 2 hodinami
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
Záznam z bitky začal kolovať na sociálnej sieti Facebook.
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
dnes o 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
pred hodinou
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Primátor Šamorína o zemetrasení: „Každý vybehol z domu, pozerali sme sa jeden na druhého, čo sa deje“
pred 2 hodinami
Primátor Šamorína o zemetrasení: „Každý vybehol z domu, pozerali sme sa jeden na druhého, čo sa deje“
Štát reaguje na zemetrasenie: Nehlásia žiadne obete
pred 3 hodinami
Štát reaguje na zemetrasenie: Nehlásia žiadne obete
Nočná zrážka na koľajniciach: Vlak pri Banskej Bystrici zrazil vyše 160-kilogramového medveďa
1
dnes o 13:04
Nočná zrážka na koľajniciach: Vlak pri Banskej Bystrici zrazil vyše 160-kilogramového medveďa
Ekonomika Všetko
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
včera o 05:59
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
včera o 10:47
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
včera o 07:48
NOVÁ INVESTIČNÁ KALKULAČKA: Zisti, koľko môžeš zarobiť pri pravidelnom aj jednorazovom investovaní
Zahraničie Všetko
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
včera o 16:30
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
včera o 18:30
GALÉRIA: Švédska zbrojárska firma ukázala nové bojové vozidlá pre Slovensko. Prvé kusy dorazia už tento rok
dnes o 08:16
Donald Trump zaviedol 10 % clo pre celý svet. Platiť začne už o pár dní
Slovensko Všetko
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
pred 2 hodinami
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
pred 2 hodinami
Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy
dnes o 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
pred hodinou
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Slovenskom otriaslo zemetrasenie o sile 4,3 magnitúdy. Čitatelia, ktorých otrasy zasiahli, nám opísali nepríjemné zážitky.
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
včera o 14:30
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
včera o 08:20
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
pred 3 dňami
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
„Namiesto boja s korupciou prijímame opačné opatrenia.“ Daňko zo Zastavme korupciu vysvetlil, prečo Slovensko padá v rebríčku
17. 2. 2026 15:00
„Namiesto boja s korupciou prijímame opačné opatrenia.“ Daňko zo Zastavme korupciu vysvetlil, prečo Slovensko padá v rebríčku
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia