Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy

Otrasy ľudia cítili najmä v Šamoríne a Bratislave.
Dnes popoludní sa viacerí obyvatelia Bratislavy a Šamorína ozvali s hláseniami o zemetrasení. Portál Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC) uvádza, že išlo o otrasy o sile 4,3. Pôvodné dáta ukazovali magnitúdu 4,6.
O aktuálnej situácii sme sa rozprávali s prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc., seizmológom pôsobiacim na Univerzite Komenského v Bratislave a v Slovenskej akadémii vied.
Seizmológ vysvetľuje, že pri zemetrasení so silou okolo 4,6 možno očakávať, že ho pocíti 60 % ľudí nachádzajúcich sa v budovách v dosahu zemetrasenia. „To, či takéto zemetrasenie spôsobí aj drobné škody v omietke alebo na streche, na komínoch, veľmi závisí od kvality stavby, stavebného materiálu a od toho, na akom podloží je daný dom alebo budova.“
Podľa informácií od Ministerstva vnútra SR sa aktuálne neočakávajú dotrasy, seizmológ však tvrdí, že sa to zatiaľ nedá vylúčiť: „To, či išlo o jednorazové zemetrasenie alebo prvé zo série zemetrasení, na to vám nikto na svete nedokáže odpovedať ani vo vzťahu k ľubovoľnej inej lokalite. Takže nevieme. Vylúčiť sa to nedá“.