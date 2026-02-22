V relácii Politika 24 sa vyjadril aj k vzťahom so Smerom, KDH či k vojne na Ukrajine, ktorú označil za vyprovokovanú rozširovaním NATO.
Mimoparlamentná strana Republika rokuje o úzkej spolupráci v komunálnych voľbách s koaličnou SNS. Otázka spolupráce v budúcoročných parlamentných voľbách je ešte otvorená. S Ľudovou stranou Naše Slovensko Republika nerokuje. V diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24 to uviedol predseda strany a europoslanec Milan Uhrík.
„Radi by sme dosiahli nejaký spoločný postup, aby vlastenecké národné hlasy neprepadli, aby bolo čo najviac vlasteneckých primátorov, starostov, županov. Toto je teraz naša najbližšia priorita. Či sa potom k tomu pridajú aj nejaké ďalšie strany, tak to je, samozrejme, na nich, my ich nevieme k tomu dotlačiť, ale určite takú ponuku spravíme,“ uviedol Uhrík.
Smer nie je vysnívaný partner, otvorené dvere má aj KDH
Europoslanec tiež vyhlásil, že vládny Smer-SD nie je pre Republiku „vysnívaným partnerom“. Doplnil, že korektné vzťahy má strana aj s KDH či inými mimoparlamentnými stranami. Avizoval, že v prípade spolupráce s KDH by strana otvárala kultúrno-etické témy a našla by s kresťanskými demokratmi zhodu. Prioritou Republiky sú podľa neho silové zložky štátu a zdravotníctvo.
Rusko je agresor, no vojna bola podľa Uhríka vyprovokovaná
Uhrík sa v relácii tiež vyslovil za odsúdenie ruskej agresie voči Ukrajine. Zároveň však dodal, že bola vyprovokovaná. „Rusko v tejto vojne podľa mňa je agresor, ale zase nepovedal by som, že tá vojna bola nevyprovokovaná, ako sa hovorí. Tá vojna bola vyprovokovaná práve rozširovaním NATO,“ tvrdil.
Výzva na novú bezpečnostnú architektúru Európy
Zmysel vidí aj vo vzniku novej bezpečnostnej architektúry v Európe. Takej, ktorá by zohľadňovala aj záujmy Ruska a Bieloruska. „Nehovorím o spoločnej armáde, aby sme sa nepochopili zle. Hovorím o novej bezpečnostnej stratégii, ktorú podľa mňa Európa potrebuje. Lebo NATO, ako Severoatlantická aliancia, je zastaralý koncept, ešte prežitok zo studenej vojny, ktorý vidíme, že robí viac problémov,“ myslí si. Ako doplnil, NATO sa bude musieť prispôsobiť geopolitickým zmenám.