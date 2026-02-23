Do budovy SNG zateká. Ministerka Šimkovičová tvrdí, že je na vine bývalá riaditeľka Alexandra Kusá, Juraj Králik jej nahral video

Riaditeľ galérie Juraj Králik vyhlásil, že na infožiadosti nebude odpovedať dovtedy, kým sa nevyrieši problém so zatekaním v budove.
Do budovy Slovenskej národnej galérie v týchto dňoch zateká. Nový riaditeľ Juraj Králik a ministerka Martina Šimkovičová tvrdía, že za to môže bývalé vedenie Alexandry Kusej. Ministerka tvrdí, že kompletne celá rekonštrukcia za 85 miliónov eur je problematická, aj keď zateká len na jednom mieste po dlhej zime a prudkých zmenách počasia.
„Priatelia, takto to vyzerá v Slovenskej národnej galérii, keď prší. Je to podľa vás v poriadku, po rekonštrukcii za skoro 90 miliónov eur, ktorú realizoval otec riaditeľky Alexandry Kusej?“ píše Martina Šimkovičová na svojom Facebooku.
Riaditeľ galérie Juraj Králik vyhlásil, že na infožiadosti poslancov PS nebude odpovedať dovtedy, kým sa nevyrieši problém so zatekaním v budove: „Keď tieto veci vyriešim, potom budem progresívnym aktivistom odpovedať na ich otázky v rámci infozákona 211, dovtedy musím riešiť veci, ktoré sú omnoho závažnejšie.“ tvrdí vo videu.
Poslankyňa z Progresívneho Slovenska Dana Kleiner tvrdí, že existujú zákonné povinnosti, ktoré Juraj Králik musí dodržiavať bez ohľadu na to, či mu kvapká v jednej z budov, ktorú má na starosti do vedra. napísala poslankyňa v reakcii.