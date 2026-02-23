Hlavné témy
TASR
dnes 23. februára 2026 o 11:30
Čas čítania 0:53

Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov

Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov

Podľa údajov Eurostatu sa Slovensko radí medzi krajiny s najvyšším podielom obyvateľov žijúcich v stiesnených podmienkach.

V preplnených domácnostiach v roku 2024 žilo 16,9 % obyvateľov Európskej únie (EÚ). Ide o mierny pokles v porovnaní s rokom 2014, v ktorom v takýchto podmienkach žilo 18,1 % Európanov. Na Slovensku v preplnených domácnostiach žije až 29,9 % obyvateľov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.

Najhoršia situácia je v Rumunsku, kde v preplnených domácnostiach býva až 40,7 % populácie. V ďalších štyroch členských štátoch EÚ obýva preplnené domácnosti viac ako 30 % ľudí. Ide o Lotyšsko (39,3 %), Bulharsko (33,8 %), Poľsko (33,7 %) a Chorvátsko (31,7 %).
Najmenší podiel obyvateľstva žije v preplnených domácnostiach na Cypre, a to len 2,4 %. Na ďalších najlepších miestach sú Malta (4,4 %) a Holandsko (4,6 %).

mapa, eurostat
Zdroj: Eurostat - Facebook

Kedy sa domácnosť považuje za preplnenú ?

Podľa Eurostatu je domácnosť preplnená vtedy, ak nemá k dispozícii dostatočný počet izieb vzhľadom na počet, vek a pohlavie jej členov. Minimálny štandard bývania zahŕňa jednu izbu pre domácnosť ako celok, jednu izbu pre každý pár a samostatnú izbu pre každú dospelú osobu vo veku 18 rokov a viac. V prípade detí by mali mať jednu izbu dve osoby rovnakého pohlavia vo veku od 12 do 17 rokov, deti v tomto veku, ktoré nespĺňajú túto podmienku, by mali mať vlastnú izbu. Pre deti mladšie ako 12 rokov sa počíta jedna izba pre dvojicu detí. Ak domácnosť tieto kritériá nespĺňa, Eurostat ju v štatistikách eviduje ako preplnenú.
22. decembra 2025 o 13:05 Čas čítania 1:05 Trump vymenoval Jeffa Landryho za osobitného vyslanca USA pre Grónsko. Landry chce, aby bolo súčasťou USA Trump vymenoval Jeffa Landryho za osobitného vyslanca USA pre Grónsko. Landry chce, aby bolo súčasťou USA
22. decembra 2025 o 9:54 Čas čítania 0:44 Na Slovensko prichádza prelom v diagnostike rakoviny. Lekárom začne pomáhať nová technológia Na Slovensko prichádza prelom v diagnostike rakoviny. Lekárom začne pomáhať nová technológia
22. decembra 2025 o 14:26 Čas čítania 0:52 Minister Taraba posilňuje vlastnú politickú značku. Svoje meno a projekt si chce chrániť ochrannými známkami Minister Taraba posilňuje vlastnú politickú značku. Svoje meno a projekt si chce chrániť ochrannými známkami
EUROPSKA UNIA, EU
Zdroj: Pexels / Dušan Cvetanović
Slovensko
