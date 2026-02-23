V predchádzajúcom období na D2 dokončili komplexnú rekonštrukciu diaľničného odvodnenia a začali s výmenou dožívajúcich technológií.
Modernizácia diaľnice D2 pri Bratislave sa opäť rozbieha so začiatkom novej stavebnej sezóny. Tento rok sa práce sústredia na úpravu stredového deliaceho pásu. Pre pokračovanie prác pri Lamači je nevyhnutné demontovať štvoricu portálov nad diaľnicou s hmotnosťou každého približne 17 ton. Preto sú plánované dve nočné uzávery D2 počas posledného februárového víkendu, informovala v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
„Západný vstup do hlavného mesta po dekádach užívania konečne prechádza modernizáciou. D2 je jedna z najstarších diaľnic na Slovensku, patrí medzi extrémne vyťažené úseky a komplexná rekonštrukcia je absolútne nevyhnutná,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Uzávera D2 medzi tunelom Sitina a križovatkou Bory sa podľa diaľničiarov začne v piatok 27. februára o 22.00 h a skončí sa v sobotu 28. februára v skorých ranných hodinách. Počas dňa bude diaľnica otvorená. Opäť ju uzatvoria v sobotu o 22.00 h a otvoria v nedeľu 1. marca ráno.
„V smere na Brno bude počas uzávery možné zísť z diaľnice pri čerpacej stanici za tunelom Sitina a využiť výjazd na Lamačskú cestu - Záhorská Bystrica. V smere na Bratislavu vodiči zídu v križovatke Lamač (Diamant), budú pokračovať cez Lamač a na D2 sa opäť napoja cez Patrónku na výjazde pri zoologickej záhrade,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
V predchádzajúcom období na D2 dokončili komplexnú rekonštrukciu diaľničného odvodnenia a začali s výmenou dožívajúcich technológií. Tento rok sa práce sústredia na rekonštrukciu stredového deliaceho pásu, sfunkčnenie nových technológií informačného systému diaľnice, na oživenie moderného verejného osvetlenia a výstavbu nových portálov dopravného značenia.