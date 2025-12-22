Krok súvisí s plánmi na nové mediálne výstupy a verejnú komunikáciu, ktorú chce viesť pod vlastnou značkou.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa rozhodol zabezpečiť si kontrolu nad tým, ako budú jeho meno používať na mediálne výstupy. Podal totiž žiadosti o registráciu ochranných známok, ktoré sa viažu na jeho priezvisko aj na názov nového projektu, s ktorým chce vystupovať pred verejnosťou, informujú o tom aktuality.sk.
Podľa medializovaných informácií ide o prípravu vlastného mediálneho formátu. Minister si chce ochrániť názvy aj vizuálne označenia, ktoré plánuje používať pri komunikácii s verejnosťou, najmä v online priestore.
Budovanie osobnej značky
Hoci sa Taraba dostal do vlády cez politickú stranu SNS, v poslednom období kladie dôraz najmä na svoju osobu. Menej pracuje so straníckou identitou a viac s vlastným menom, ktoré má slúžiť ako hlavná značka jeho verejného pôsobenia.
Aj z tohto dôvodu požiadal o registráciu viacerých označení vrátane názvu plánovaného projektu. Ten má byť spojený napríklad s podcastom alebo inými mediálnymi výstupmi.
Bez dopadu na verejnosť
Samotné podanie prihlášok ešte neznamená, že ochranné známky budú automaticky zapísané. O tom rozhodne príslušný štátny úrad. Ani v prípade ich schválenia však nejde o krok, ktorý by obmedzoval médiá alebo bežných ľudí.
Používanie mena politika v správach, komentároch či verejnej diskusii nie je považované za komerčné využitie ochrannej známky. Rovnako sa tento krok nijako nedotkne ľudí, ktorí majú rovnaké priezvisko a nepoužívajú ho na podnikanie v chránených oblastiach.