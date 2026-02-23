Spolu s majetkom však preberá aj dlhy.
Po začatí dedičského konania máš v zásade dve možnosti: dedičstvo prijať alebo odmietnuť. Neexistuje možnosť vybrať si len majetok a dlhy nechať bokom. Ak dedičstvo prijmeš, preberáš aj záväzky zosnulého.
Neznamená to automatickú katastrofu
S veriteľmi sa dá často dohodnúť na splátkach, odpustení časti dlhu alebo inom riešení. Aj keby sa prípad dostal k exekúcii, platí dôležité pravidlo: za dlhy zodpovedáš len do výšky hodnoty zdedeného majetku. O vlastný majetok neprídeš.
Ak je však jasné, že dlhy výrazne prevyšujú majetok, zákon ti umožňuje dedičstvo odmietnuť. Musíš to však urobiť do jedného mesiaca od poučenia notárom (v zahraničí spravidla do troch mesiacov) a oficiálne, písomne alebo do zápisnice. Rozhodnutie je konečné a nedá sa neskôr zmeniť.