Neodstránený sneh a ľad z vozidla môže spôsobiť vážne nehody.
S príchodom silných mrazov polícia na sociálnej sieti opäť upozorňuje vodičov, najmä kamionistov, aby si pred jazdou dôkladne očistili vozidlá od snehu a ľadu. Padajúce kusy ľadu môžu vážne ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.
Polícia zdôrazňuje, že vodiči majú zákonnú povinnosť odstrániť z vozidla aj nákladu sneh a ľad ešte pred jazdou. Za porušenie hrozí pokuta do 50 eur, pri vážnejších následkoch až do 650 eur. Ak dôjde k zraneniu, môže ísť aj o trestný čin.
Zároveň platí, že vodič, z ktorého vozidla odletí ľad a spôsobí nehodu, musí zastaviť a zostať na mieste. Odchod môže byť považovaný za útek z nehody, za ktorý hrozí pokuta až 1300 eur a zákaz šoférovania až na päť rokov.