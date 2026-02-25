Štáty EÚ medzi sebou komunikujú a sčítavajú odpracované roky, aby ste nestratili nárok na žiadnu časť svojich úspor.
Ak ste pracovali v dvoch alebo viacerých krajinách Európskej únie, nemusíte sa obávať zložitého vybavovania dôchodku, informuje sociálna poisťovňa na sociálnej sieti. Celý proces vybavovania zvládnete pomocou tohto jednoduchého návodu:
Kde a ako podáte žiadosť?
- Žiadosť podávate v krajine, v ktorej aktuálne žijete.
- Ak ste v súčasnom bydlisku nikdy nepracovali, kontaktujte úrady v poslednej krajine, kde ste vykonávali zárobkovú činnosť.
- Tento štát následne za vás osloví ostatné krajiny EÚ, v ktorých ste si platili dôchodkové poistenie.
Dôležité fakty:
- Úrady započítajú všetky obdobia poistenia z rôznych krajín, aby ste splnili nárok na dôchodok.
- Časť dôchodku vám vyplatí každá krajina, v ktorej ste boli poistení aspoň jeden rok. Výšku sumy určia podľa dĺžky vášho pôsobenia v danom štáte.
- Nezabúdajte, že jednotlivé krajiny uplatňujú vlastné podmienky, ako je napríklad dôchodkový vek alebo minimálne obdobie poistenia.
- Rovnaké pravidlá využijete aj pri vybavovaní invalidných či pozostalostných dôchodkov.
Váš dôchodok s vami ide do ktorejkoľvek krajiny EÚ, v ktorej sa rozhodnete žiť.
