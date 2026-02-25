Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 25. februára 2026 o 6:30
Čas čítania 0:37

Pracovali ste v štátoch EÚ? Pozrite si návod, ako získať peniaze z každej krajiny

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pracovali ste v štátoch EÚ? Pozrite si návod, ako získať peniaze z každej krajiny
Zdroj: Pexels/T Leish, Wiki Commons/Avij

Štáty EÚ medzi sebou komunikujú a sčítavajú odpracované roky, aby ste nestratili nárok na žiadnu časť svojich úspor.

Ak ste pracovali v dvoch alebo viacerých krajinách Európskej únie, nemusíte sa obávať zložitého vybavovania dôchodku, informuje sociálna poisťovňa na sociálnej sieti. Celý proces vybavovania zvládnete pomocou tohto jednoduchého návodu:

Kde a ako podáte žiadosť?

  • Žiadosť podávate v krajine, v ktorej aktuálne žijete.
  • Ak ste v súčasnom bydlisku nikdy nepracovali, kontaktujte úrady v poslednej krajine, kde ste vykonávali zárobkovú činnosť.
  • Tento štát následne za vás osloví ostatné krajiny EÚ, v ktorých ste si platili dôchodkové poistenie.

Dôležité fakty:

  • Úrady započítajú všetky obdobia poistenia z rôznych krajín, aby ste splnili nárok na dôchodok.
  • Časť dôchodku vám vyplatí každá krajina, v ktorej ste boli poistení aspoň jeden rok. Výšku sumy určia podľa dĺžky vášho pôsobenia v danom štáte.
  • Nezabúdajte, že jednotlivé krajiny uplatňujú vlastné podmienky, ako je napríklad dôchodkový vek alebo minimálne obdobie poistenia.
  • Rovnaké pravidlá využijete aj pri vybavovaní invalidných či pozostalostných dôchodkov.

Váš dôchodok s vami ide do ktorejkoľvek krajiny EÚ, v ktorej sa rozhodnete žiť.

rodičovský dôchodok
Zdroj: Pixnio/Bicanski, Unsplash/Tatiana Zanon
21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
23. februára 2026 o 14:01 Čas čítania 1:16 Rodičovský dôchodok, ako si ho poznal, končí. Po novom môžeš poslať 2 % z dane matke aj otcovi, vieme, kedy im prídu peniaze Rodičovský dôchodok, ako si ho poznal, končí. Po novom môžeš poslať 2 % z dane matke aj otcovi, vieme, kedy im prídu peniaze
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Dôchodky
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
včera o 19:15
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
včera o 11:41
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
včera o 14:57
Vlaky môžu výrazne meškať. Na frekventovanom železničnom úseku vypukol požiar
Vlaky môžu výrazne meškať. Na frekventovanom železničnom úseku vypukol požiar
včera o 09:03
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
včera o 05:55
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
včera o 05:55
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
1
včera o 19:15
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
včera o 09:03
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
včera o 11:41
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
pred 4 dňami
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
18. 2. 2026 7:41
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
pred 4 dňami
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
18. 2. 2026 5:43
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Lifestyle news
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
včera o 16:21
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
včera o 15:53
Do večného života štýlovo: Supreme nečakane zaradil do kolekcie oceľovú rakvu
včera o 15:18
Nové hodinky Richard Mille RM 41-01 ukazujú nielen čas, ale tiež počítajú góly. Cena je približne 1,6 milióna eur
včera o 14:26
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
včera o 13:42
Pirát Krištofič hlási comeback. V zápase o titul OG sa postaví proti Erikovi Tlkancovi
včera o 12:56
Tomuto sedadlu sa v lietadle vyhni. Bývalá letuška radí, na čo si dať pozor pri výbere miesta aj batožiny
včera o 11:34
VIDEO: Wednesday ešte nekončí. Netflix zverejnil prvý teaser na tretiu sériu, prinesie nové tváre
včera o 10:32
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
včera o 09:17
Kreatívna vizážistka, nespútaná DJ-ka a temperamentná folklórna duša. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
včera o 06:00
Slovensko Všetko
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
pred hodinou
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
Výrobný závod Vulkan funguje od 1939, pôvodne ako súčasť spoločnosti Baťa.
Ukrajina odsunula spustenie ropovodu, ministerstvo hospodárstva reaguje
včera o 19:20
Ukrajina odsunula spustenie ropovodu, ministerstvo hospodárstva reaguje
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
1
včera o 19:15
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
Vlaky môžu výrazne meškať. Na frekventovanom železničnom úseku vypukol požiar
včera o 14:57
Vlaky môžu výrazne meškať. Na frekventovanom železničnom úseku vypukol požiar
Branislav Gröhling podal na Fica trestné oznámenie za vlastizradu. Vraj systémovo poškodzujú Slovensko
včera o 15:42
Branislav Gröhling podal na Fica trestné oznámenie za vlastizradu. Vraj systémovo poškodzujú Slovensko
Finančná správa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Rozposlala listy takmer 7-tisíc občanom
včera o 16:30
Finančná správa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Rozposlala listy takmer 7-tisíc občanom
Zahraničie Všetko
VIDEO: Mexiko je v chaose po smrti El Mencha. Kto bol najhľadanejší muž Mexika?
včera o 17:30
VIDEO: Mexiko je v chaose po smrti El Mencha. Kto bol najhľadanejší muž Mexika?
pred 2 dňami
VIDEO: Mexická armáda zabila najhľadanejšieho drogového bosa. Členovia kartelu v reakcii na jeho smrť zakladali požiare
pred 3 dňami
Tragédia v Rakúsku: Lavína zabila 21-ročného Slováka, skupina zišla z vyznačenej trate
Slovensko Všetko
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
pred hodinou
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
včera o 19:20
Ukrajina odsunula spustenie ropovodu, ministerstvo hospodárstva reaguje
1
včera o 19:15
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
Ekonomika Všetko
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
1
20. 2. 2026 10:47
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
20. 2. 2026 7:48
NOVÁ INVESTIČNÁ KALKULAČKA: Zisti, koľko môžeš zarobiť pri pravidelnom aj jednorazovom investovaní
pred 2 dňami
Zdravotné sestry a pôrodné asistentky dostanú stabilizačný príspevok 3000 eur. Nevyplatia im ho však naraz

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
pred 34 minútami
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
NBS upozorňuje, že Slovensko sa pohybuje po rizikovej trajektórii rastúceho dlhu a slabého rastu. Nejde o bezprostrednú krízu, ale o varovanie pred drahými dôsledkami odkladania riešení. Stav verejných financií môže ovplyvniť mzdy, dane, verejné služby.
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
včera o 09:00
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
pred 2 dňami
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
pred 3 dňami
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
pred 3 dňami
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia