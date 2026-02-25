Čaká ťa pohľad, ktorý neuvidíš každý rok.
Koniec februára prinesie nebeskú šou, ktorá poteší milovníkov vesmíru. Na oblohe sa v krátkom čase ukáže viacero planét a len o pár dní neskôr príde aj „červený“ Mesiac, informuje iMeteo.
Čo ťa čaká na oblohe koncom februára
Najvýraznejšiu vesmírnu šou môžeme čakať okolo 28. februára, krátko po západe Slnka. Vtedy sa na oblohe ukáže viacero planét takmer naraz. Dve z nich uvidíš úplne jasne aj bez techniky, ďalšie sa objavia nižšie nad obzorom a bude treba trochu trpezlivosti – alebo ďalekohľad.
- 1. Venuša – bude najjasnejšia a neprehliadnuteľná, uvidíš ju aj bez ďalekohľadu
- 2. Jupiter – tiež veľmi jasný, jeden z najvýraznejších bodov na oblohe
- 3. Merkúr – objaví sa nízko nad obzorom krátko po západe Slnka, treba mať výhľad bez budov
- 4. Saturn – bude slabší a tiež nízko, takže ho môže rušiť súmrak
- 5. Urán a Neptún – tieto dve planéty sú už príliš slabé na voľné oko, ak ich chceš vidieť, pomôže ďalekohľad
Dobrou správou je, že aspoň dve najvýraznejšie planéty uvidíš úplne bez techniky. Stačí teplejšia bunda, pár minút času a miesto, kde ti do výhľadu nesvietia lampy. Aj krátka prechádzka mimo centra mesta môže spraviť veľký rozdiel. Ak máš doma ďalekohľad, šance uvidieť viac objektov sa ešte zlepšia.
„Červený“ Mesiac
3. marca sa Mesiac na chvíľu sfarbí do červena. Dôvod je jednoduchý: atmosféra Zeme prepustí najmä červené svetlo, ktoré sa potom „ohne“ až k Mesiacu. Výsledkom je tmavý, červenooranžový Mesiac, ktorý vyzerá naozaj výnimočne. Bohužiaľ, krvavý Mesiac nebude z Európy viditeľný, no aj tak ide o pripomienku, že obloha vie pripraviť poriadne divadlo.