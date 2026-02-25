AKTUÁLNE: Z budovy v Komárne spadla časť strechy. O život prišiel jeden človek, ďalší dvaja sú zranení

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Z budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne spadla časť strechy. Pri tragédii prišla o život jedna osoba a ďalšie dve utrpeli zranenia.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vyslali aj záchranársky vrtuľník. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Do Komárna smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Podľa informácie zástupkyne hovorcu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Martiny Fröhlich Činovskej zasahovali pri tragédii štyri ambulancie ZZS, z toho jedna letecká. Ťažko zranená osoba s poranením chrbtice bola letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Druhá osoba s ľahším poranením hlavy bola sanitkou prevezená do Nemocnice Agel v Komárne.