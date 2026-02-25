Hlavné témy
Beáta Vojtasová
dnes 25. februára 2026 o 13:11
Čas čítania 1:05

Rodič má posledné slovo: Minister Drucker odmieta hoaxy o školách

Rodič má posledné slovo: Minister Drucker odmieta hoaxy o školách
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Minister tvrdí, že vzdelávanie je politicky neutrálne.

„Politik nie je viac ako rodič,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker na svojej sociálnej sieti. Reagoval tak na vlnu hoaxov, ktoré sa v posledných dňoch šíria na sociálnych sieťach.

Niektorí politici a influenceri zavádzajú rodičov s tvrdením, že ich deti sú v školách vystavované politickému či ideologickému ovplyvňovaniu. Minister školstva Tomáš Drucker to odmieta a hovorí o jednoznačnej manipulácii.

Prednášky na školách: Rozhoduje rodič

Podľa kritikov majú byť žiaci vystavovaní politickému vplyvu cez rôzne prednášky a návštevy externých hostí. Šéf rezortu však upozorňuje, že školy nepatria ministerstvu – základné školy zriaďujú mestá a obce, stredné školy vyššie územné celky.

Od 1. januára 2025 zároveň platí zákonná povinnosť, že vzdelávanie musí byť politicky, ideologicky a nábožensky neutrálne. Každá mimoškolská aktivita si navyše vyžaduje informatívny súhlas rodiča. Ak rodič súhlas nedá, dieťa sa aktivity nezúčastní. Ministerstvo deklaruje, že dodržiavanie týchto pravidiel pravidelne kontroluje. Rezort tak odkazuje, že konečné slovo má vždy rodič – nie politik ani žiadna politická strana.

Bilingválne gymnázium s ukrajinčinou

Terčom kritiky sa stala aj informácia o plánovanom vzniku anglicko-ukrajinského gymnázia na Slovensku. Na sociálnych sieťach sa objavili tvrdenia, že ide o „ukrajinskú školu za slovenské peniaze“.

Podľa ministerstva ide o vzájomnú dohodu medzi vládami Slovenska a Ukrajiny. Na Slovensku už roky fungujú bilingválne gymnáziá s rôznymi jazykmi, napríklad anglickým, nemeckým či španielskym.

V rámci dohody má na Ukrajine vzniknúť aj anglicko-slovenské gymnázium. „Nejde o žiadne darovanie ani jednostrannú výhodu. Ide o spoluprácu dvoch suverénnych štátov na princípe reciprocity - rovnako u nás, rovnako na Ukrajine,“ uviedol minister.

Debata o školstve sa tak opäť presúva do online priestoru. Ministerstvo vyzýva na prácu s faktami a odmieta šírenie neoverených tvrdení, ktoré podľa neho zbytočne vyvolávajú napätie medzi rodičmi.

Drucker
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer
včera o 15:18
