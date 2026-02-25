AKTUÁLNE: Nehoda vlaku a vozidla na východe Slovenska si vyžiadala dve obete

Dopravná nehoda sa stala na nechránenom železničnom priecestí.
Dopravná nehoda osobného vlaku a osobného auta na nechránenom železničnom priecestí v obci Drienovská Nová Ves v okrese Prešov si vyžiadala dve obete. Potvrdil to operačný dôstojník Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby uviedla, že operátor tiesňovej linky na miesto vyslal dve posádky záchrannej zdravotnej služby.
„Lekár u dvoch osôb skonštatoval, žiaľ, úmrtie,“ povedala Fröhlich Činovská.
V úseku Drienovská Nová Ves - Ličartovce je aktuálne prerušená doprava. Železničná spoločnosť Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti.
