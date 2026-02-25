Hlavné témy
TASR
dnes 25. februára 2026 o 13:56
Čas čítania 1:45

Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava

Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava
Zdroj: X / @Straz_Graniczna

V roku 2025 Varšava zaznamenala 30-tisíc nelegálnych vstupov z Bieloruska.

Rusko v rámci svojej hybridnej vojny proti Západu posiela migrantov do Európy cez podzemné tunely z Bieloruska. S odvolaním sa na poľských predstaviteľov to v stredu napísal denník The Telegraph.

Varšava opakovane obviňuje Minsk z toho, že zámerne vyvoláva migračnú krízu tým, že pozýva desaťtisíce migrantov najmä z Blízkeho východu a Afriky a posiela ich do EÚ cez Poľsko. Tamojší predstavitelia tvrdia, že kríza, ktorá sa začala v roku 2021, má za cieľ destabilizovať EÚ. V roku 2025 zaznamenala Varšava 30 000 nelegálnych vstupov do krajiny z Bieloruska.

Bielorusko v rámci hľadania nových a vynaliezavejších metód na prevádzanie migrantov cez spoločnú hranicu sa podľa Poľska uchýlilo k najímaniu odborníkov z Blízkeho východu, ktorí majú navrhovať a vykopávať podzemné tunely.

Títo špecialisti majú vraj „vysokú úroveň“ odbornosti. Experti tvrdia, že je ťažké s istotou určiť, ktoré skupiny sa na tom podieľajú, podľa nich je ale možné, že ide o kurdských bojovníkov, členov Islamského štátu a zoskupenia podporované Iránom.

Jeden z najväčších tunelov úrady objavili v polovici decembra

„Príslušníci pohraničnej stráže Podleského vojvodstva odhalili v roku 2025 celkovo štyri tunely pod hranicou s Bieloruskom,“ uviedla pre The Telegraph hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Katarzyna Zdanowiczová s tým, že Poľsko má nástroje na to, aby na prípadné pokusy o narušenie štátnej hranice okamžite reagovalo, a to aj v podzemí.

22. februára 2026 o 11:37 Čas čítania 0:38 Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti

Jeden z najväčších tunelov úrady objavili v polovici decembra na východe Poľska neďaleko dediny Narewka. Celkovo ho použilo 180 migrantov prevažne z Afganistanu a Pakistanu. Väčšinu z nich zadržali, keď vyšli na druhej strane tunela. Polícia zverejnila fotografie niektorých z nich.

Tunel mal podľa Varšavy výšku 1,5 metra a jeho vchod bol ukrytý v lese na území Bieloruska. Tam bol dlhý približne 50 metrov, zatiaľ čo na poľskej strane iba desať metrov. Zábery samotného tunela ukazujú úzku konštrukciu, kde by sa musel človek takmer plaziť. Po bokoch je spevnená betónovými výstuhami.

Skupinami na Blízkom východe, o ktorých je známe, že sú schopné vybudovať takéto tunely, sú palestínske militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy, Hizballáh v Libanone, niektoré frakcie v Kurdistane a pravdepodobne aj Islamský štát, poznamenali vojenskí experti citovaní britským denníkom.

The Telegraph píše, že Bielorusko za prezidenta Alexandra Lukašenka zohráva aktívnu úlohu v pokusoch Kremľa destabilizovať Západ pomocou migrácie. Ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022 bolo Bielorusko využívané ako zázemie na posielanie tisícov migrantov cez poľské hranice. Varšavu to podnietilo k vybudovaniu 200 kilometrov dlhého plotu s 300 kamerami.

Zábery nájdeného tunela z decembra 2025 Zábery nájdeného tunela z decembra 2025 Zábery nájdeného tunela z decembra 2025 Zábery z decembra 2025
Zobraziť galériu
(4)
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
19. februára 2026 o 7:10 Čas čítania 0:26 EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
24. februára 2026 o 17:30 Čas čítania 0:53 VIDEO: Mexiko je v chaose po smrti El Mencha. Kto bol najhľadanejší muž Mexika? VIDEO: Mexiko je v chaose po smrti El Mencha. Kto bol najhľadanejší muž Mexika?
Súvisiace témy:
Zahraničie Zahraničie
