Spoločnosť Alza potvrdila, že ide o podvov, a vyzýva zákazníkov, aby boli obozretní a neklikali na podozrivé odkazy.
Na sociálnych sieťach sa šíri podvod, ktorý zneužíva meno spoločnosti Alza. Falošný profil sa vydáva za bývalú zamestnankyňu a tvrdí, že chce odhaliť „tajomstvá“ firmy. Používateľov láka na prémiový iPhone za 9,99 eura a odkazuje na stránku s logom Alzy, ktorá však nie je oficiálna.
Po vyplnení dotazníka stránka žiada osobné a bankové údaje. Pod príspevkami sa objavujú aj falošné komentáre o doručených telefónoch, ktoré majú podvod spraviť dôveryhodnejším.
Alza upozorňuje na podobné prípady
Spoločnosť Alza potvrdila, že ide o klamstvo a podvodnú kampaň. „Jedná sa o podvod a šírenie nepravdivých informácií, ktoré zneužívajú meno spoločnosti Alza. Obsah aj profil sme nahlásili,“ uviedla pre Refresher PR manažérka Eliška Čeřovská.
Zároveň upozornila, že podobné prípady sa opakujú. „Podvodníci zneužívajú dobré meno Alzy cez falošné reklamy, SMS správy, e-maily či webové stránky a snažia sa oklamať zákazníkov,“ doplnila.
Zdôraznila tiež, že Alza nikdy nežiada zadanie platobných údajov cez SMS alebo e-mail a odporúča nakupovať výhradne na oficiálnom webe alebo v mobilnej aplikácii. Ak už niekto svoje údaje poskytol, mal by okamžite kontaktovať banku a situáciu riešiť čo najskôr.