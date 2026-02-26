Rozhoduje, či ide o škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu.
Mnohí vodiči nevedia, ako postupovať, keď poškodia cudzie auto. Nie je im jasné, či stačí vyplniť záznam o nehode, alebo musia volať políciu.
Základné pravidlo je jednoduché – kto škodu spôsobí, musí ju uhradiť. Ak teda poškodíte iné vozidlo, máte povinnosť priznať zodpovednosť (ak je jasná) a škodu nahradiť, najčastejšie cez povinné zmluvné poistenie (PZP).
Dôležité je rozlíšiť, či ide o škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu
Škodová udalosť je situácia bez zranení a bez vážnych škôd, keď sa účastníci dohodnú na vine a podpíšu tlačivo o nehode. Vtedy netreba volať políciu a škoda sa rieši cez poisťovňu.
Políciu treba privolať, ak sa vodiči nevedia dohodnúť, pokiaľ je niekto pod vplyvom alkoholu či drog, odmieta spolupracovať alebo existuje podozrenie na zranenie. V takom prípade už ide o dopravnú nehodu.