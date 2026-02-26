Transparency International Slovensko upozorňuje, že nevidí vážne dôvody na takúto zmenu a varuje pred obmedzovaním demokratického charakteru volieb.
Erik Kaliňák (Smer) potvrdil, že vládna koalícia pripravuje zrušenie korešpondenčného hlasovania zo zahraničia. Slováci by po novom mohli voliť len osobne na ambasádach.
Podľa neho ide o spoločný návrh koalície, ktorý vznikol v spolupráci ministerstiev vnútra a zahraničných vecí. Inšpiráciou má byť dánsky model, pričom v slovenskom prípade sa pri hlasovaní na ambasáde nemá vyžadovať trvalý pobyt na Slovensku, informoval Denník N.
Transparency International upozorňuje na možné dopady na demokraciu
Pre Refresher sa k návrhu vyjadril riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Uviedol, že mu nie sú známe „žiadne závažné dôvody pre takúto zmenu“ a že nezaregistroval, „že by s hlasovaním zo zahraničia boli v minulosti na Slovensku spájané zásadné problémy, ktoré by si vyžadovali takéto obmedzenie“.
Myslí si však, že podobné návrhy môžu „viesť skôr k obmedzovaniu demokratického charakteru volieb“, keďže zo zahraničia hlasujú desaťtisíce občanov. Zároveň dodal, že návrh bez ďalších podrobností pôsobí účelovo, keďže je známe, „ktorým stranám by citeľne poškodil a ktorým vyhovoval“.
Odkaz na skúsenosti zo zahraničia
Piško zároveň poukázal aj na skúsenosti zo zahraničia: „S účelovým spochybňovaním hlasovania poštou existujú skúsenosti aj zo zahraničia, či už ide o rétoriku ruského prezidenta Vladimíra Putina alebo amerického Donalda Trumpa, kde je však táto téma vysoko spolitizovaná.“
„V 21. storočí by som skôr ako obmedzovanie uplatňovania volebného práva očakával návrhy pre jeho uľahčenie a čo najlepšie zabezpečenie,“ dodal na záver.