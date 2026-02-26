Washington preveruje okolnosti incidentu, zatiaľ čo Moskva hovorí o provokácii zo strany Spojených štátov.
Kubánska vláda v stredu večer miestneho času oznámila, že členovia posádky motorového člna registrovaného v americkom štáte Florida, ktorí začali strieľať na jej vojakov, boli ozbrojení Kubánci žijúci v USA. Tieto osoby sa údajne pokúšali preniknúť na ostrov a rozpútať terorizmus.
Mŕtvi a zranení po zásahu
Ministerstvo vnútra v stredu informovalo, že kubánska pobrežná stráž pri prestrelke so spomínaným člnom zastrelila štyroch ľudí. Posádka člna začala na blížiacu sa pobrežnú stráž údajne strieľať v blízkosti ostrova. Podľa rezortu utrpelo zranenia šesť ďalších ľudí, ktorí boli evakuovaní a bola im poskytnutá lekárska pomoc.
Kubánska vláda uviedla, že väčšina z desiatich osôb, ktoré sa na lodi nachádzali, „má známu históriu trestnej a násilnej činnosti“. Celkovo doposiaľ identifikovala sedem osôb z posádky. Dve z nich sú Amijail Sánchez González a Leordan Enrique Cruz Gómez, ktorých kubánske orgány hľadajú „v súvislosti s teroristickými činmi“. Havana uviedla, že zatkla aj Duniela Hernándeza Santosa. Podľa vlády bol „vyslaný zo Spojených štátov, aby zabezpečil prijatie ozbrojených osôb, a v súčasnosti sa priznal k svojim činom“.
Vláda Kuby dodala, že podrobnosti o pasažieroch na člne získala od podozrivých osôb, ktoré zadržala po prestrelke. Agentúre AP sa tieto informácie nepodarilo bezprostredne overiť.
Agentúra AFP uvádza, že na palube lode boli nájdené útočné pušky, ručné strelné zbrane, zápalné fľaše a iné vojenské vybavenie.
USA a Rusko reagujú
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ešte predtým potvrdil, že Washington sa snaží zistiť ďalšie podrobnosti. „Naše závery nebudeme zakladať na tom, čo nám povedala (Kuba), a som si veľmi istý, že sa dozvieme celý príbeh o tom, čo sa tu stalo... Akonáhle zozbierame viac informácií, budeme pripravení primerane reagovať,“ uviedol Rubio.
Incident s americkým člnom, ktorý vtrhol do teritoriálnych vôd Kuby, je agresívnou provokáciou Washingtonu s „cieľom eskalácie situácie a detonácie konfliktu“, vyhlásila vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. „Agresívna provokácia Spojených štátov, cieľom ktorej je eskalácia situácie a detonácia konfliktu,“ cituje slová hovorkyne ruská štátna agentúra TASS.