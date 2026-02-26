Novinka má zrýchliť odbavenie, skrátiť čakanie a uľahčiť proces najmä počas silnej letnej sezóny.
Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudla novinka, ktorá má zrýchliť odbavenie cestujúcich. Tí, ktorí letia so spoločnosťou Ryanair, môžu po novom využiť samoobslužné kiosky na podanie batožiny, informovalo letisko v tlačovej správe.
Cieľom je kratšie čakanie počas sezóny
V odletovej hale sú k dispozícii štyri zariadenia. Cestujúci si po naskenovaní QR kódu v mobilnej aplikácii sami odvážia kufor, vytlačia si štítok a v prípade nadváhy môžu rozdiel doplatiť priamo na mieste. Následne batožinu odovzdajú na prepážke.
Ide o prvé kiosky tohto typu na bratislavskom letisku. Ich cieľom je skrátiť čakanie a odbremeniť klasické check-in pulty, najmä počas silnej sezóny.
Samoobslužné zariadenia sa nachádzajú vo verejnej časti odletovej haly pri check-inoch 22 až 24. Služba je dostupná pre všetky odlety Ryanairu z Bratislavy. Podmienkou je mať mobilný telefón a aplikáciu dopravcu.