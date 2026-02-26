Laboratórne testy potvrdili prítomnosť toxínu cereulid v jednej zo šarží.
Úrad verejného zdravotníctva SR informoval o stiahnutí počiatočnej dojčenskej výživy Happy Mimi 1 (0 – 6 mesiacov), 400 g z trhu na Slovensku. Dôvodom je zistenie toxínu cereulid v jednej zo šarží výrobku. Na problém upozornil český kontrolný orgán prostredníctvom systému rýchleho varovania RASFF.
Ide o výrobok s EAN kódom 8590273645524, šarža 3418, s dátumom minimálnej trvanlivosti do 28. 7. 2027. Laboratórne testy v Česku potvrdili prítomnosť toxínu v tomto produkte. Do Slovenskej republiky dodali 1 512 kusov.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva aktuálne kontrolujú, či bol výrobok z predaja stiahnutý. ÚVZ SR odporúča rodičom, aby danú šaržu nepoužívali na prípravu stravy pre dojčatá. Zákazníci môžu výrobok vrátiť v predajni, kde ho zakúpili.