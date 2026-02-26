Na Instagrame hovorí o obavách z možnej eskalácie vojenského konfliktu v Európe a zdôrazňuje, že je rád, že Maďarsko podľa neho stojí na strane mieru.
Zápasník Attila Végh sa na sociálnej sieti prostredníctvom nového videa prihovára ľuďom v maďarskom jazyku a venuje sa aktuálnej politickej situácii.
Uvádza, že podľa vyjadrení niektorých lídrov Európskej únie sa svet približuje k tretej svetovej vojne, a že existujú úvahy o možnom vyslaní vojakov EÚ do konfliktu na Ukrajine.
Zároveň zdôraznil, že je rád, že Maďarsko podľa jeho slov stojí na strane mieru, a dodal, že práve tento postoj mu dáva pocit bezpečia a istoty. Nepriamo tak podporil politickú rétoriku premiérov, akými sú Viktor Orbán či Robert Fico.
Maďarsko pod vedením Orbána sa v rámci EÚ prezentuje ako krajina, ktorá odmieta vojenskú pomoc Ukrajine s argumentom, že tým „chráni mier“. Végh vo videu výslovne chváli postoj Maďarska, čím priamo schvaľuje Orbánovu politiku.