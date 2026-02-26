Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Dominik Pomichal
dnes 26. februára 2026 o 19:01
Čas čítania 0:35

Toto sú najohrozenejšie pamiatky Európy. K jednej sa dostaneš zo Slovenska za pár hodín

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Toto sú najohrozenejšie pamiatky Európy. K jednej sa dostaneš zo Slovenska za pár hodín
Zdroj: Europa Nostra/Din l-Art Ħelwa - National Trust for Malta

Zverejnili 7 pamiatok Európy, ktoré sú podľa odborníkov v najväčšom ohrození. Pozri si zoznam na rok 2026 a dôvody, prečo sú na ňom.

Europa Nostra zverejnila zoznam 7 najohrozenejších pamiatok Európy pre rok 2026. Ide o miesta, ktorým hrozí zánik alebo nezvratné poškodenie – či už kvôli zanedbaniu, nevhodným projektom, vojne alebo nedostatku peňazí.

Zoznam vzniká v rámci programu 7 Most Endangered, ktorý Europa Nostra robí spolu s EIB Institute. Každá vybraná pamiatka môže získať aj grant 10 000 € na „prvé kroky“ k záchrane.

Toto je 7 najohrozenejších pamiatok Európy (2026)

Pamiatka Krajina
Katapola Village a antické mesto Minoa Grécko
Vodný mlyn Fábri, Feked Maďarsko
Priemyselná hala, Esch-sur-Alzette Luxembursko
Britské kasárne vo Fort Chambray, Gozo Malta
Továreň na pušný prach Vale de Milhaços, Seixal Portugalsko
Reformovaný kostol v Sântămăria, Orlea Rumunsko
Pivovar Weifert’s Brewery, Pančevo Srbsko
 
Program „7 Most Endangered“ nie je len symbolický. Po vyhlásení majú nasledovať odborné misie a odporúčania, ktoré majú pomôcť nájsť riešenie s miestnymi úradmi a vlastníkmi – a zároveň pritiahnuť pozornosť a financovanie, kým ešte nie je neskoro.
 
Katapola Village a antické mesto Minoa (Grécko) Katapola Village a antické mesto Minoa (Grécko) Reformovaný kostol v Sântămăria Orlea (Rumunsko) Reformovaný kostol v Sântămăria Orlea (Rumunsko)
Zobraziť galériu
(12)
 
 
 
 

 
 
 
 
26. februára 2026 o 14:23 Čas čítania 1:03 Orbán varuje pred možným útokom z Ukrajiny. Energetickú infraštruktúru má strážiť armáda Orbán varuje pred možným útokom z Ukrajiny. Energetickú infraštruktúru má strážiť armáda
19. februára 2026 o 7:10 Čas čítania 0:26 EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
24. februára 2026 o 5:55 Čas čítania 0:41 Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
pred 2 hodinami
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
včera o 17:52
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
pred 3 hodinami
Prípad slovenskej energopomoci rieši Európska prokuratúra. SaS odhaduje chybovosť na 40 miliónov eur
Prípad slovenskej energopomoci rieši Európska prokuratúra. SaS odhaduje chybovosť na 40 miliónov eur
1
dnes o 14:23
Orbán varuje pred možným útokom z Ukrajiny. Energetickú infraštruktúru má strážiť armáda
Orbán varuje pred možným útokom z Ukrajiny. Energetickú infraštruktúru má strážiť armáda
včera o 17:52
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
Na Slovensku sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Môže sa preniesť aj na človeka
dnes o 09:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
pred 2 dňami
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
včera o 18:34
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
Európska únia posiela odkaz Ficovi a Orbánovi. Blok poskytne Ukrajine dohodnutú pôžičku „tak či onak“
včera o 08:06
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
Slovensko potrápi silný vietor. Výstraha platí pre tieto okresy (+mapa)
21. 2. 2026 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
21. 2. 2026 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
pred 2 dňami
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
pred 2 dňami
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
Slováci sa musia pripraviť na prudké oteplenie. Horúci vzduch so sebou prinesie aj búrky
19. 2. 2026 17:10
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Lifestyle news
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
pred 3 hodinami
Budíš sa unavený aj po plnej noci spánku? Odborníci vysvetľujú dôvody
pred 3 hodinami
Cristiano Ronaldo rozširuje svoje portfólio. Kupuje podiel v španielskom futbalovom klube
dnes o 15:24
Španielsko obmedzí predaj energetických nápojov. Nekúpi si ich tu nikto do 16 rokov
dnes o 14:49
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
dnes o 12:53
Americká influencerka virálna pre jej podobnosť s Ficom prehovorila po slovensky. Učí sa jazyk a spúšťa vlastný merch
dnes o 11:16
Fanúšikovia zostali znechutení: Benny Blanco šokoval špinavými nohami aj „zvukovým efektom“ v novom podcaste
dnes o 10:32
Obľúbená turistická destinácia Slovákov zvyšuje turistickú daň. Noc v hoteli sa predraží o desiatky eur
dnes o 09:46
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
dnes o 08:34
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
včera o 18:17
Zahraničie Všetko
Zamestnanec kúpil nepredané tikety a vyhral 12,8 milióna dolárov. Firma tvrdí, že výhra patrí jej
dnes o 12:53
Zamestnanec kúpil nepredané tikety a vyhral 12,8 milióna dolárov. Firma tvrdí, že výhra patrí jej
Prevádzkovateľ však tvrdí, že výherný lístok bol majetkom firmy a o tom, komu peniaze pripadnú, rozhodne súd.
Attila Végh vo videu podporil Orbánovu rétoriku: Hovorí, že Maďarsko je na strane mieru
1
dnes o 15:16
Attila Végh vo videu podporil Orbánovu rétoriku: Hovorí, že Maďarsko je na strane mieru
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
dnes o 07:46
Poľsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo aj najvyšší stupeň pohotovosti
Island plánuje usporiadať referendum o EÚ. Reaguje na ruskú agresiu aj kroky USA
dnes o 07:13
Island plánuje usporiadať referendum o EÚ. Reaguje na ruskú agresiu aj kroky USA
Dráma na univerzite v Brne: Polícia zasahovala kvôli študentovi
včera o 19:14
Dráma na univerzite v Brne: Polícia zasahovala kvôli študentovi
Orbán varuje pred možným útokom z Ukrajiny. Energetickú infraštruktúru má strážiť armáda
1
dnes o 14:23
Orbán varuje pred možným útokom z Ukrajiny. Energetickú infraštruktúru má strážiť armáda
Ekonomika Všetko
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
dnes o 09:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
včera o 18:29
TABUĽKA: Nájmy v slovenských mestách znova vzrástli. Pozri si, kde si priplatíš najviac
21. 2. 2026 6:55
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
Slovensko Všetko
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
pred 2 hodinami
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
pred hodinou
Na Slovensku sťahujú z trhu obľúbenú dojčenskú výživu. Laboratóriá zverejnili výsledky
dnes o 12:08
Vlak v Nových Zámkoch sa zrazil s kamiónom. Z miesta hlásia obeť a zranených
Zahraničie Všetko
Zamestnanec kúpil nepredané tikety a vyhral 12,8 milióna dolárov. Firma tvrdí, že výhra patrí jej
dnes o 12:53
Zamestnanec kúpil nepredané tikety a vyhral 12,8 milióna dolárov. Firma tvrdí, že výhra patrí jej
pred 36 minútami
Toto sú najohrozenejšie pamiatky Európy. K jednej sa dostaneš zo Slovenska za pár hodín
1
dnes o 15:16
Attila Végh vo videu podporil Orbánovu rétoriku: Hovorí, že Maďarsko je na strane mieru

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
dnes o 05:47
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
Mnohí vodiči v praxi nevedia, ako presne postupovať: kedy stačí spísať záznam o nehode, kedy je potrebné volať políciu a aké následky hrozia, ak vodič z miesta odíde.
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
včera o 07:00
NBS varuje pred „gréckou cestou“. Slabý rast, rastúci dlh a riziko tvrdšej konsolidácie menia vyhliadky slovenskej ekonomiky
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
pred 2 dňami
Reportér Forró po štyroch rokoch invázie: Ľudia sú vyčerpaní, niektorí len mlčky sedia a pozerajú do prázdna (Rozhovor)
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
pred 3 dňami
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
22. 2. 2026 15:46
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia