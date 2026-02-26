Toto sú najohrozenejšie pamiatky Európy. K jednej sa dostaneš zo Slovenska za pár hodín

Zverejnili 7 pamiatok Európy, ktoré sú podľa odborníkov v najväčšom ohrození. Pozri si zoznam na rok 2026 a dôvody, prečo sú na ňom.
Europa Nostra zverejnila zoznam 7 najohrozenejších pamiatok Európy pre rok 2026. Ide o miesta, ktorým hrozí zánik alebo nezvratné poškodenie – či už kvôli zanedbaniu, nevhodným projektom, vojne alebo nedostatku peňazí.
Zoznam vzniká v rámci programu 7 Most Endangered, ktorý Europa Nostra robí spolu s EIB Institute. Každá vybraná pamiatka môže získať aj grant 10 000 € na „prvé kroky“ k záchrane.
Toto je 7 najohrozenejších pamiatok Európy (2026)
|Pamiatka
|Krajina
|Katapola Village a antické mesto Minoa
|Grécko
|Vodný mlyn Fábri, Feked
|Maďarsko
|Priemyselná hala, Esch-sur-Alzette
|Luxembursko
|Britské kasárne vo Fort Chambray, Gozo
|Malta
|Továreň na pušný prach Vale de Milhaços, Seixal
|Portugalsko
|Reformovaný kostol v Sântămăria, Orlea
|Rumunsko
|Pivovar Weifert’s Brewery, Pančevo
|Srbsko
Program „7 Most Endangered“ nie je len symbolický. Po vyhlásení majú nasledovať odborné misie a odporúčania, ktoré majú pomôcť nájsť riešenie s miestnymi úradmi a vlastníkmi – a zároveň pritiahnuť pozornosť a financovanie, kým ešte nie je neskoro.
