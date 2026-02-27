Kotlár už na Slovensku čelí trestnému stíhaniu a orgány sa podľa dostupných informácií budú zaoberať aj výrokmi, ktoré zazneli v Česku.
Český biochemik Zdeněk Hel, ktorý je profesorom imunológie na Univerzite v Alabame, podal trestné oznámenie na splnomocnenca slovenskej vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára za jeho výroky na seminári v Poslaneckej snemovni českého parlamentu. Podozrieva ho zo šírenia poplašnej správy.
Podozrenie z trestného činu
Peter Kotlár už čelí trestnému stíhaniu na Slovensku, pričom nové trestné oznámenie naňho podali aj v Česku. Český imunológ Zdeněk Hel na sociálnej sieti uviedol, že oznámenie bolo oficiálne podané a vyšetrovanie prebieha v oboch krajinách. Podľa jeho advokáta Artura Ostrého smerovalo podanie na Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 1.
Oznámenie súvisí s Kotlárovými výrokmi na januárovom seminári v Poslaneckej snemovni českého parlamentu, kde označil vakcíny proti covidu za biologické zbrane.
Zapojenie slovenskej polície
Slovenská polícia už kontaktovala českú stranu pre potreby medzinárodnej spolupráce. Podľa právneho zástupcu oznámenie podali podané pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy a tiež pre možné všeobecné ohrozenie. Slovenské orgány sa budú zaoberať aj výrokmi, ktoré zazneli na území Českej republiky.