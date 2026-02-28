Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 28. februára 2026 o 14:55
Čas čítania 0:19

Na tomto úseku diaľnice D1 bude obmedzená doprava. Zverejnili obchádzkovú trasu

Na tomto úseku diaľnice D1 bude obmedzená doprava. Zverejnili obchádzkovú trasu
Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Dôvodom uzavretia úseku je oprava osvetlenia v podjazde.

Na úseku D1 vrátane Lúčivnej dnes (28. februára) v čase od 22:00 do 02:00 hod. NDS uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 v smere na Žilinu v úseku medzi križovatkami Mengusovce a Štrba. Uzávierka sa týka aj podjazdu Lučivná a je potrebná z dôvodu opravy poškodeného osvetlenia, informuje polícia na sociálnej sieti.

Obchádzka pôjde od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez križovatku Tatranská Štrba na cestu III/3060, s možnosťou opätovného napojenia na diaľnicu na križovatke Štrba.
Polícia vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť.

Dopravné obmedzenie
Zdroj: Facebook/ Polícia SR
Slovensko Doprava
