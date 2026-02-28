Rezort dodal, že sa usiluje zabezpečiť čo najplynulejší prechod zamestnancov na nové pracovné miesta a je v kontakte s významnými investormi na Slovensku.
Spoločnosť Samsung ukončí výrobnú činnosť v závode na Slovensku pre vysoké ceny energií v Európe. Informovalo o tom v piatok ministerstvo hospodárstva. Strategické smerovanie EÚ podľa spoločnosti dlhodobo oslabuje konkurencieschopnosť nielen Slovenska, ale celej Európskej únie voči Ázii, Amerike a ďalším regiónom sveta, uviedlo MH v tlačovej správe zaslanej médiám.
„Rozhodnutie sa týka výlučne ukončenia činnosti výrobného závodu, pričom spoločnosť bude na Slovensku naďalej pokračovať vo svojich ďalších aktivitách,“ priblížil rezort hospodárstva. Ministerstvo bude v tejto súvislosti koordinovať ďalšie kroky v spolupráci s príslušnými rezortmi, so sociálnymi partnermi a samotnou spoločnosťou Samsung tak, aby bol vplyv rozhodnutia na zamestnancov čo najmiernejší.
Rezort dodal, že sa usiluje zabezpečiť čo najplynulejší prechod zamestnancov na nové pracovné miesta a je v kontakte s významnými investormi na Slovensku, ktorí prejavili záujem o zamestnancov dotknutých ukončením výroby.
Jedným z nich má byť Jaguar Land Rover Slovakia, ktorý deklaroval záujem prijať v tomto roku približne 300 pracovníkov do výroby a ďalších približne 80 technicky kvalifikovaných zamestnancov. Spoločnosť Stellantis Slovakia plánuje posilniť podiel slovenských zamestnancov a do konca roka prijať približne 800 pracovníkov. Záujem o zamestnancov prejavila aj spoločnosť Gotion High-tech.
„V prípade potreby rekvalifikácie zamestnancov je Slovenská republika pripravená využiť nástroje Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktorý je určený na podporu pracovníkov dotknutých rozsiahlejšími reštrukturalizáciami,“ dodal rezort.