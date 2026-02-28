Iránska raketová odveta zasiahla americké základne v Perzskom zálive.
Irán v sobotu odpovedal na americko-izraelské údery útokom na viaceré vojenské zariadenia USA na Blízkom východe. Rakety zasiahli aj základne v Spojených arabských emirátoch (SAE). Slovenka žijúca v Dubaji potvrdila, že výbuch zaznamenali aj v okolí mesta.
Slovenka informovala, že sa v čase útoku nachádzala približne hodinu od Dubaja v meste Umm al-Kajwajn. Pre TASR opísala momenty plné neistoty:
„Bola som približne hodinu od Dubaja vo vonkajšej reštaurácii na pláži v meste Umm al-Kajwajn. Ľudia okolo nás začali čítať správy o dianí v regióne. Krátko nato sme v diaľke počuli jednu výraznú explóziu a potom zvuky (vysoko) vo vzduchu,“ uviedla svedkyňa.
Na oblohe si všimla aj vojenské lietadlá, zrejme stíhačky. Agentúra AFP priniesla svedectvá ďalších ľudí z okolia Dubaja. Jeden z nich popísal udalosť ako veľkú explóziu, ktorá otriasla oknami. Iný svedok spozoroval tri letiace rakety.
Iránske rakety cielili na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a SAE. Úrady v Spojených arabských emirátoch potvrdili, že úder na základňu v Abú Zabí zabil najmenej jednu osobu.