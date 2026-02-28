Stačí splniť základnú podmienku a odpracované roky v zahraničí sa im započítajú.
Ak si niekedy pracoval v Rakúsku, v budúcnosti môžeš mať nárok na dva dôchodky, slovenský aj rakúsky. Nie je to žiadna výnimka, ale bežné pravidlo v rámci Európskej únie.
EÚ umožňuje, aby sa roky odpracované v rôznych krajinách sčítavali. Každý štát potom vypláca tú časť dôchodku, ktorá zodpovedá rokom práce na jeho území.
Rakúsko má pritom výrazne vyššie dôchodky než Slovensko. Ak tam odpracuješ aspoň 15 rokov (180 mesiacov), vznikne ti nárok na samostatný rakúsky dôchodok, a to bez ohľadu na to, kde žiješ alebo aké máš občianstvo.
Prečítaj si celý článok o tom, ako môžu Slováci, ktorí pracovali v Rakúsku, získať slovenský aj rakúsky dôchodok naraz a prečo im to môže výrazne zvýšiť príjem v starobe.
