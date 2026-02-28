Lufthansa a Swiss hromadne rušia lety po útokoch na Irán. Zverejnili prehľad

Tisíce cestujúcich uviazli na letiskách.
Sobotňajší útok Izraela a USA na Irán ochromil leteckú dopravu v celom regióne. Agentúra DPA informovala, že poprední európski prepravcovia v obave o bezpečnosť pozastavujú svoje linky a menia letové trasy.
Letecká spoločnosť Lufthansa s okamžitou platnosťou zrušila všetky lety do kľúčových miest Blízkeho východu. Obmedzenie nateraz platí do 7. marca a týka sa týchto destinácií:
- Izrael (Tel Aviv)
- Libanon (Bejrút)
- Jordánsko (Ammán)
- Irak (Irbíl)
- Irán (Teherán)
K rovnakému kroku pristúpila aj spoločnosť Swiss International Airlines, ktorá nateraz nebude lietať do Tel Avivu.
Uzavretý vzdušný priestor
Hovorca Lufthansy potvrdil, že aerolinky sa do 7. marca vyhnú vzdušnému priestoru Izraela, Libanonu, Jordánska, Iraku a Iránu. Počas najbližšieho víkendu (sobota a nedeľa) dopravca navyše ruší aj spojenia s Dubajom a Abú Zabí.
Lufthansa sa cestujúcim za nepríjemnosti ospravedlnila, no zdôraznila, že bezpečnosť posádok a klientov kladie na prvé miesto. Dotknutým pasažierom ponúka dve riešenia:
- Bezplatnú zmenu rezervácie na neskorší termín.
- Vrátenie plnej ceny zakúpenej letenky.