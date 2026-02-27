Keby novú adresu nahlásila okamžite, o výhru by prišla.
39-ročná Natascha Xavier z Holandska zažila nečakané šťastie. Po presťahovaní si síce nahlásila novú adresu na úradoch aj v banke, no zabudla to oznámiť lotériovej spoločnosti, informuje denník Het Laatste Nieuws.
Práve jej pôvodné poštové smerovacie číslo však organizátori vyžrebovali. Spolu s ďalšími domácnosťami z ulice tak získala výhru 166-tisíc eur. Po zdanení jej zostane približne 100-tisíc eur.
Postcode Loterij van 1 miljoen euro valt in straat: 'Ik ben net verhuisd' https://t.co/0FqkutdTv6— Den Haag FM (@DenHaagFM) February 6, 2026
Lotéria funguje na princípe žrebovania poštových smerovacích čísel. Ak je vyžrebované konkrétne PSČ, vyhrávajú všetci hráči registrovaní v danej oblasti.
Natascha priznala, že výhre stále nemôže uveriť. Ak by totiž zmenu adresy nahlásila okamžite, z výhry by nemala nič.