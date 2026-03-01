Väčšina občanov USA nesúhlasí s útokom na Irán. Schvaľuje ho iba každý štvrtý Američan

Krok Donalda Trumpa nemá podporu na domácej pôde.
Údery Spojených štátov proti Iránu schvaľuje iba každý štvrtý Američan, odmieta ich menej než polovica, ukázal prieskum agentúr Reuters a Ipsos, ktorý zverejnili v nedeľu. S názorom, že prezident USA Donald Trump je až priveľmi ochotný používať vojenskú silu, sa stotožňuje približne polovica Američanov – vrátane každého štvrtého republikána.
Súhlas s americkými útokmi, pri ktorých bol zabitý aj iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí a ďalší vysokopostavení predstavitelia, vyjadrilo približne 27 percent opýtaných Američanov. Naopak, proti je asi 43 percent a ďalších 29 percent uviedlo, že si nie sú istí. Zhruba deväť z desiatich respondentov zároveň poznamenalo, že mali aspoň minimálne informácie o útokoch, ktoré začali v sobotu skoro ráno.
Asi 56 percent občanov USA sa tiež domnieva, že Trump, ktorý v posledných mesiacoch nariadil útoky vo Venezuele, Sýrii a Nigérii, je až príliš naklonený používať vojenskú silu na presadenie záujmov USA. Tento názor zastáva 87 percent demokratov, 23 percent republikánov a 60 percent ľudí, ktorí sa neidentifikujú so žiadnou politickou stranou.
Postoje Američanov začali agentúry skúmať po spustení izraelsko-amerického vojenského zásahu proti Iránu. Na najnovšom prieskume sa zúčastnilo celkovo 1282 dospelých Američanov zo všetkých častí USA, napísala agentúra Reuters.
Trump v sobotu pri oznámení „rozsiahlych bojových operácií“ v Iráne vyhlásil, že ich cieľom je „zlikvidovať bezprostrednú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu.