Ak nechceš stáť v rade na úrade, môžeš ho vybaviť z pohodlia domova – online formulár ťa upozorní na chyby a mnohé údaje prepočíta automaticky.
Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostáva približne mesiac. Finančná správa v tlačovej správe odporúča využiť elektronické podanie, ktoré je rýchlejšie a pomáha predchádzať chybám. Ak má daňovník občiansky preukaz s čipom, priznanie môže podať online bez návštevy úradu.
Pre firmy a podnikateľov je elektronická komunikácia povinná, ostatní ju môžu využiť dobrovoľne. Po registrácii na portáli finančnej správy získa daňovník prístup do osobnej zóny, kde môže formulár vyplniť a odoslať.
Výhodou online formulára je automatická kontrola údajov
Systém upozorní na chyby, zvýrazní problematické riadky a niektoré sumy automaticky prepočíta. Kto nechce alebo nemôže podať priznanie elektronicky, môže si formulár vyplniť, vytlačiť a doručiť poštou alebo osobne na daňový úrad. Podrobnosti sú dostupné na webe finančnej správy, prípadne na infolinke 048/4317 222.