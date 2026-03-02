Matúš Šutaj Eštok informoval, že prvý let smeruje do Jordánska, ďalšie rotácie sú pripravené aj do Ománu.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti informoval o repatriačnom lete pre slovenských občanov, ktorí sa nachádzajú na Blízkom východe.
Prvé lietadlo odletí z Bratislavy v utorok (3.marca) o 8.10 h smerom do Ammánu v Jordánsku. Návrat na Slovensko je naplánovaný na 15.00 h miestneho času z letiska Queen Alia International Airport.
Rezort má pripravené aj ďalšie lety, v stredu (4. marca) opäť do Ammánu a vo štvrtok (5.marca) do Maskatu v Ománe. Letecký útvar je podľa ministra v pohotovosti a pripravený reagovať podľa vývoja bezpečnostnej situácie. Minister zdôraznil, že prioritou je bezpečný návrat všetkých občanov, ktorí majú záujem vrátiť sa na Slovensko.