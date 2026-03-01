Raketové útoky na Irán vyvolali medzi investormi obavy, ktoré zrejme vyženú ceny ropy nad psychologickú hranicu.
Finanční analytici očakávajú po pondelkovom (2. 3. 2026) otvorení burzy prudký nárast cien bezpečných aktív aj energetických surovín. Trhy takto reagujú na víkendové americko-izraelské útoky na Irán. Cena ropy by mohla pokoriť hranicu 100 USD (94,60 eura) za barel.
Analytik singapurskej banky OCBC Christopher Wong predpovedá pomerne jasný scenár. Investori sa podľa neho v čase neistoty utečú k bezpečným aktívam: „Okamžitá reakcia trhov je pomerne predvídateľná, bezpečné aktíva, ako je zlato, pravdepodobne stúpnu a ceny ropy môžu takisto rásť v dôsledku obáv z narušenia dodávok.“
Podobný vývoj predpokladá aj Nick Ferres zo spoločnosti Vantage Point Asset Management. Podľa neho v pondelok jednoznačne porastie sektor energetiky a drahé kovy. Najväčšiu hrozbu pre svetovú ekonomiku predstavuje potenciálne narušenie dopravy cez Hormuzský prieliv. Energetický analytik Saul Kavonic upozorňuje, že táto cesta zabezpečuje viac ako 20 % svetových tokov ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Prípadná blokáda by podľa neho mohla mať drastické následky:
- Ropa: Ceny by sa stabilne usadili na trojciferných úrovniach.
- LNG: Ceny plynu by opäť testovali historické maximá z energetickej krízy v roku 2022.
Riziko čiastočného prerušenia
- Hoci Kavonic nepovažuje úplné a dlhodobé uzavretie prielivu za pravdepodobné, aj menšie komplikácie môžu trhmi zatriasť:
„Aj čiastočné prerušenie tokov, najmä preto, lebo niektoré tankery sa budú regiónu vyhýbať, by mohlo viesť k narušeniu prepravy niekoľkých miliónov barelov ropy denne, čo by viedlo k zvýšeniu ceny ropy nad 100 USD.“