TASR
dnes 4. marca 2026 o 8:18
Čas čítania 0:58

Irán tvrdí, že má úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom. Lode varuje pred útokmi raketami a dronmi

Irán tvrdí, že má úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom. Lode varuje pred útokmi raketami a dronmi
Zdroj: Donald Trump Twitter

USA zároveň oznámili, že v prípade potreby budú tankery cez prieliv sprevádzať.

Iránske Revolučné gardy v stredu vyhlásili, že majú úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom, kľúčovou námornou trasou pre prepravu ropy a zemného plynu. Plavidlám, pokúšajúcim sa prejsť cez prieliv, pohrozili spôsobením škôd raketami či dronmi.

Trump sľubuje ochranu tankerov americkým námorníctvom

„V súčasnosti je Hormuzský prieliv pod úplnou kontrolou námorníctva Islamskej republiky,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila iránska agentúra Fárs. Americký prezident Donald Trump pritom v utorok večer oznámil, že americké námorníctvo začne čo najskôr v prípade potreby sprevádzať ropné tankery cez Hormuzský prieliv. Spojené štáty podľa neho v každom prípade zaručia voľný tok energetických surovín do celého sveta.

Trump oznámil, že s okamžitou platnosťou nariadil vládnej agentúre pre rozvojové financovanie (DFC), aby „za veľmi rozumnú cenu poskytovala poistenie politických rizík a záruky finančnej bezpečnosti“ pre všetok námorný obchod, najmä v oblasti energetiky, prechádzajúci cez Perzský záliv. „Táto služba bude k dispozícii všetkým lodným dopravcom,“ uviedol.

Hormuzský prieliv je kľúčový pre svetový obchod s ropou

V dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú spustili sobotňajšie americké a izraelské údery na Irán, prudko vzrástli ceny ropy na svetových trhoch. Plavba cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, sa od víkendu prakticky zastavila. Iránske Revolučné gardy už v pondelok varovali, že podpália každú loď, ktorá sa tadiaľ pokúsi preplaviť.

Teherán ale prieliv oficiálne neuzavrel a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uistil, že to ani nemá v úmysle. Cez túto úzku vodnú cestu medzi Iránom a Ománom sa za bežnej prevádzky prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy.

irán, výbuch
Zdroj: TASR/AP
