Rebríček najbohatších ľudí sveta sa vo februári výrazne nezmenil. V prvej desiatke sa vymenili len dve mená, investor Warren Buffett sa posunul na 9. miesto a zakladateľ Zary Amancio Ortega klesol na 10. pozíciu, informuje Forbes.
Najviac zbohatol Elon Musk
Najväčší nárast majetku zaznamenal Elon Musk, ktorý za posledný mesiac zbohatol o približne 64 miliárd dolárov. Jeho majetok tak prvýkrát prekročil hranicu 800 miliárd dolárov a podľa magazínu Forbes dosiahol približne 839 miliárd dolárov. Musk si tak ešte viac upevnil pozíciu najbohatšieho človeka na svete a výrazne zvýšil náskok pred druhým najbohatším človekom, spoluzakladateľom Googlu Larrym Pageom.
Odborníci dokonca špekulujú, že Musk by sa v blízkej budúcnosti mohol stať prvým človekom na svete s majetkom presahujúcim jeden bilión dolárov. Veľkú rolu by v tom mohol zohrať aj plánovaný vstup spoločnosti SpaceX na burzu.
Nie všetkým miliardárom sa darilo
Majetok viacerých technologických lídrov klesol, najmä kvôli poklesu cien akcií veľkých technologických firiem. Najväčšiu stratu zaznamenal Jeff Bezos, ktorého majetok sa znížil o približne 26 miliárd dolárov.
Podľa aktuálneho rebríčka Forbes sú najbohatší ľudia sveta:
2. Larry Page
3. Sergey Brin
4. Jeff Bezos
5. Mark Zuckerberg
6. Larry Ellison
7. Bernard Arnault
8. Jensen Huang
9. Warren Buffett
10. Amancio Ortega
Spolu majú títo desiati miliardári majetok približne 2,6 bilióna dolárov. Väčšina z nich pochádza zo Spojených štátov a všetci sú muži.
Najbohatšou ženou sveta je Alice Walton, dcéra zakladateľa Walmartu Sama Waltona, s majetkom približne 134 miliárd dolárov.