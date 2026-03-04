Núdzový charter z Ománu na Slovensko sa vypredal za pár hodín. Letenka stála 1000 eur

Lietadlo odletí 5. marca z Muscatu v Ománe, s medzipristátím v Hurghade a následne zamieri priamo do Bratislavy.
Spoločnosť Pelikán spoluorganizuje núdzový charterový let z Blízkeho východu na Slovensko pre ľudí, ktorí sa pre aktuálnu bezpečnostnú situáciu nevedia dostať domov, informovali na webe Letenky za babku.
Špeciálny jednosmerný let pre Slovákov a Čechov odletí vo štvrtok 5. marca 2026 približne o 17:00 z Muscatu v Ománe. Lietadlo má naplánované medzipristátie v Hurghade v Egypte na dotankovanie, následne bude pokračovať priamo do Bratislavy.
Letenky sa rýchlo vypredali
Cena letenky bola 1000 eur na osobu. Ide o krízový let pripravený na poslednú chvíľu, pričom lietadlo letí do Ománu prázdne, aby mohlo vyzdvihnúť ľudí, ktorí sa potrebujú dostať späť na Slovensko.
Kapacita charterového letu bola obmedzená a všetky miesta sa rýchlo vypredali. Let je určený pre ľudí, ktorí uviazli v krajinách Blízkeho východu a potrebujú návrat domov.