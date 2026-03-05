Hlavné témy
TASR
dnes 5. marca 2026 o 16:08
Čas čítania 0:52

Slováci si za tri dni kúpili štátne dlhopisy za 337 miliónov eur. Predaj bude pokračovať ešte niekoľko dní

Slováci si za tri dni kúpili štátne dlhopisy za 337 miliónov eur. Predaj bude pokračovať ešte niekoľko dní
Zdroj: TASR - Dano Veselský

Predaj bude pokračovať až do dosiahnutia maximálnej sumy 500 miliónov eur alebo najneskôr do 20. marca.

Za prvé tri dni od spustenia predaja nových štátnych dlhopisov určených bežným ľuďom nakúpili občania cenné papiere v celkovej sume 337 miliónov eur. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR.

Investor II a Patriot II lákajú tisíce Slovákov

Dlhopis Investor II dosiahol doteraz predaj v hodnote 202 miliónov eur, Patriot II sa predal v sume 135 miliónov eur. „Predaj Dlhopisov pre ľudí bude prebiehať až do dosiahnutia celkovej konečnej hodnoty 500 miliónov eur, najneskôr do 20. marca 2026,“ avizoval rezort financií.

Dlhopisy je možné kúpiť v piatich bankách

Predaj dlhopisov zabezpečuje päť bánk - Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Všeobecná úverová banka. „Dlhopisy si môžu občania zakúpiť na pobočkách uvedených bánk po celom Slovensku, ako aj prostredníctvom ich elektronických predajných kanálov,“ priblížilo MF.

Predaj potrvá do vypredania emisie alebo do 20. marca

Predaj novej emisie Dlhopisov pre ľudí je naplánovaný od 2. marca do 20. marca, alebo kým sa neminie celá emisia. Jej celková suma bola na začiatku nastavená na 400 miliónov eur, pre vysoký záujem sa však rozšírila o dodatočných 100 miliónov eur. Občanom sú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a ročným výnosom 3 %. Výnosy sú oslobodené od daní, odvodov aj poplatkov.

Ladislav Kamenický.
Ladislav Kamenický. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
