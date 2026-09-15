Litovský prezident Gitanas Nausėda ocenil rýchlu reakciu spojeneckých síl.
Stíhačky NATO v noci na utorok zostrelili dron, ktorý narušil vzdušný priestor Litvy. Incident potvrdil litovský prezident Gitanas Nausėda, ktorý poďakoval spojeneckým silám za rýchlu reakciu.
Dron mal do Litvy pravdepodobne priletieť z Bieloruska. Stíhačky ho zostrelili na juhu krajiny neďaleko obce Pratkunai. Jeho pôvod zatiaľ úrady neurčili. Litva v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska proti Ukrajine dlhodobo upozorňuje na bezpečnostné riziká v regióne.
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