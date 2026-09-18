Od januára sa zásadne menia pravidlá pre minimálne alimenty na deti.
Osamelí rodičia sa od januára dočkajú výrazného zvýšenia minimálnej sumy alimentov. Poslanci parlamentu schválili novelu, vďaka ktorej sa najnižšie zákonné výživné zvyšuje zo súčasných 30 percent na plných 100 percent životného minima na nezaopatrené dieťa. V praxi to znamená posun z terajších približne 40 eur na necelých 135 eur mesačne, píše tnlive.sk.
Minister práce Erik Tomáš hovorí o kľúčovom systémovom kroku na podporu jednorodičovských domácností. Zvýšenie sa však neudeje automaticky. Rodičia, ktorým súd v minulosti priklepol nižšie výživné než 135 eur, budú musieť po januári požiadať súdy o úpravu sumy novým návrhom.
Opozícia varuje pred chybami
Neziskové organizácie aj opoziční politici síce trojnásobný nárast minimálnych alimentov vítajú, no upozorňujú na nedostatky. Poslankyňa Simona Petrík z Progresívneho Slovenska zdôraznila, že nový zákon nepočíta s výnimkami pre zdravotne znevýhodnených či nízkopríjmových rodičov, ktorým za neschopnosť platiť vyššie sumy hrozia exekúcie a trestné stíhania.
V prípadoch, keď povinný rodič výživné neplatí, môže poškodenému rodičovi pomôcť štát cez takzvané náhradné výživné, ktoré následne od dlžníka sámym vymáha. V zložitej finančnej či právnej situácii môžu jednorodičia zároveň využiť bezplatné služby v 46 poradniach komplexnej pomoci po celom Slovensku.