Volvo naberá stovky ďalších ľudí do závodu pri Košiciach: Sériovú výrobu elektromobilov spustí v roku 2027
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TASR
včera 21. septembra 2026 o 18:39
Čas čítania 0:29

Volvo naberá stovky ďalších ľudí do závodu pri Košiciach: Sériovú výrobu elektromobilov spustí v roku 2027

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Volvo naberá stovky ďalších ľudí do závodu pri Košiciach: Sériovú výrobu elektromobilov spustí v roku 2027
Zdroj: TASR - Marián Holubčík

O niekoľko týždňov chce začať s testovacou výrobou a sériovú produkciu elektromobilov plánuje na rok 2027.

Volvo vo svojom novom závode vo Valalikoch pri Košiciach spustilo prvú pracovnú zmenu a dosiahlo hranicu 1 000 zamestnancov. Firma sa aktuálne pripravuje na testovaciu výrobu, ktorá sa má začať o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov je naplánovaná na rok 2027.

Približne 95 percent výrobných pracovníkov tvoria Slováci. Do konca roka chce Volvo prijať ďalších približne 300 ľudí, pričom hľadá najmä operátorov výroby a pracovníkov údržby. Nábor bude pokračovať aj v budúcom roku.

Závod už postupne testuje jednotlivé technológie a pripravuje výrobné priestory vrátane lakovne. Testovacia fáza má preveriť celý výrobný proces pred spustením sériovej produkcie.

Pre zamestnancov zároveň pribudlo nové železničné spojenie, na ktoré nadväzuje kyvadlová doprava priamo do areálu závodu. K dispozícii sú aj autobusové spoje z Košíc a okolia.

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Náhľadový obrázok: TASR - Marián Holubčík
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