Dohodu majú USA, Dánsko a Grónsko podpísať počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Spojené štáty plánujú rozšíriť svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku. Podľa zdrojov agentúry Reuters chcú obnoviť základňu z čias studenej vojny na juhu ostrova a získať ďalšie vojenské pôsobisko na jeho východnom pobreží.
Prvou lokalitou je Narsarsuaq, kde USA v 50. rokoch zatvorili základňu Bluie West One. Druhou je Mestersvig, ktorý v súčasnosti využíva dánska špeciálna jednotka Sirius.
Dohodu majú podpísať v New Yorku
Dánsko, Grónsko a USA majú dohodu podpísať v utorok počas Valného zhromaždenia OSN. Jej úplné znenie zatiaľ nebolo zverejnené. Dánsko tvrdí, že bezpečnosť Arktídy má byť po novom vo väčšej miere pod dohľadom NATO.
Dohoda prichádza po mesiacoch napätia spôsobeného vyjadreniami amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane hovoril o získaní kontroly nad Grónskom a v minulosti nevylúčil ani použitie ekonomickej či vojenskej sily.
Počas studenej vojny mali USA v Grónsku 17 vojenských zariadení a viac ako 10-tisíc príslušníkov. Dnes tam zostáva iba vesmírna základňa Pituffik s približne 150 americkými vojakmi.