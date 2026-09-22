Novinka prichádza v čase vyostreného sporu prezidenta s veľkými americkými médiami po tom, ako CNN, MS NOW a Politico dostali zákaz vstupu do Bieleho domu.
Biely dom spustil nový internetový kanál Trump TV, ktorý má vysielať 24 hodín denne. Ponúka prejavy amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámenia jeho administratívy, archívne zábery či ďalší obsah. Vlastné spravodajstvo alebo publicistiku zatiaľ nevytvára.
Spustenie kanála prichádza v čase vyostreného konfliktu medzi Trumpom a veľkými americkými médiami. Prezident nedávno zakázal novinárom CNN, MS NOW a Politico vstup do Bieleho domu, pričom tieto médiá obvinil zo šírenia falošných správ.
Médiá Trumpovu administratívu zažalovali
CNN, MS NOW a Politico následne podali žalobu. Tvrdia, že zákaz porušuje ich ústavné práva a slobodu tlače. Biely dom argumentuje, že sloboda tlače automaticky nezaručuje médiám prístup do jeho priestorov či prezidentského tlačového poolu.
Na situáciu reagovali aj ďalšie veľké televízie. Po vyradení CNN pozastavili spoločné televízne pokrývanie Trumpových podujatí. Dôsledky sa prejavili už počas jedného z prenosov, keď niekoľko minút chýbal zvuk, pretože na mieste nebola technika veľkých televíznych staníc.
Biely dom tvrdí, že Trump TV má verejnosti priniesť aj obsah, ktorý sa podľa administratívy do tradičných médií nedostáva.