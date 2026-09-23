O návrhu ešte musí rozhodnúť Rada EÚ.
Európska komisia navrhla uvoľniť Maďarsku 4,2 miliardy eur z kohéznych fondov. Zároveň chce krajine obnoviť plný prístup k programom Erasmus+ a Horizon Europe.
Podľa šéfky Komisie Ursuly von der Leyenovej Maďarsko urobilo pokrok v oblasti právneho štátu a ochrany financií EÚ. Brusel konštatoval zlepšenie napríklad pri verejnom obstarávaní, boji proti korupcii, konflikte záujmov či fungovaní prokuratúry.
Peniaze boli Maďarsku zablokované pre výhrady EÚ počas vlády bývalého premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách ho vo funkcii nahradil Péter Magyar. O uvoľnení 4,2 miliardy eur teraz rozhodne Rada EÚ, ktorá má na rozhodnutie 30 dní.