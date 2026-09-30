Končí sa tiež lehota na podanie žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte EÚ.
Finančná správa v tlačovej správe upozorňuje na blížiaci sa termín pre daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania pre príjmy zo zahraničia. Priznanie musia podať najneskôr 30. septembra 2026 a do rovnakého dátumu musia zaplatiť aj daň. Ďalšie predĺženie lehoty už nie je možné.
Povinnosť sa týka ešte približne 17-tisíc daňovníkov. Ak im vznikne daňový preplatok, finančná správa ho vráti najneskôr do 9. novembra.
Končí sa aj lehota na vrátenie DPH
Do 30. septembra môžu podnikatelia požiadať aj o vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte EÚ za rok 2025. Žiadosť musia podať elektronicky cez portál finančnej správy.
Finančná správa zároveň predĺžila prevádzku call centra. V utorok 29. septembra aj v stredu 30. septembra bude dostupné do 19.00 h, pričom v posledný deň bude technická podpora fungovať až do polnoci.