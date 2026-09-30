Spoločnosť tvrdí, že prevádzka už pri súčasnom dopyte nie je rentabilná.
Česká obuvnícka spoločnosť Baťa plánuje v budúcom roku zatvoriť svoj jediný výrobný závod v Európe. Továreň v obci Dolní Němčí bude končiť postupne a o prácu príde 92 zamestnancov.
Obuv sa v závode vyrába od roku 1970. Baťa tam svoju výrobu umiestnila po návrate do Československa v roku 1992. Firma vysvetľuje zatvorenie tým, že prevádzka už nie je pri súčasnom dopyte rentabilná.
Spoločnosť rokuje s obcou, úradom práce aj odbormi. Zamestnancom chce pomôcť s hľadaním nového uplatnenia.
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