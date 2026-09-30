Baťa zatvorí svoj jediný výrobný závod v Európe. Po viac ako 55 rokoch výroby príde o prácu 92 zamestnancov
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TASR
dnes 30. septembra 2026 o 18:35
Čas čítania 0:18

Baťa zatvorí svoj jediný výrobný závod v Európe. Po viac ako 55 rokoch výroby príde o prácu 92 zamestnancov

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Baťa zatvorí svoj jediný výrobný závod v Európe. Po viac ako 55 rokoch výroby príde o prácu 92 zamestnancov
Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Spoločnosť tvrdí, že prevádzka už pri súčasnom dopyte nie je rentabilná.

Česká obuvnícka spoločnosť Baťa plánuje v budúcom roku zatvoriť svoj jediný výrobný závod v Európe. Továreň v obci Dolní Němčí bude končiť postupne a o prácu príde 92 zamestnancov.

Obuv sa v závode vyrába od roku 1970. Baťa tam svoju výrobu umiestnila po návrate do Československa v roku 1992. Firma vysvetľuje zatvorenie tým, že prevádzka už nie je pri súčasnom dopyte rentabilná.

Spoločnosť rokuje s obcou, úradom práce aj odbormi. Zamestnancom chce pomôcť s hľadaním nového uplatnenia.

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Náhľadový obrázok: TASR/Štefan Puškáš
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