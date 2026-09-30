Štátny tajomník Radomír Šalitroš dôrazne odmietol reči o svojom odchode z ministerstva do parlamentu a vyjadrenia Andreja Danka označil za klamstvo.
Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Radomír Šalitroš po výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci vyhlásil, že nateraz nemá ambíciu vracať sa do Národnej rady SR. Reagoval tak na špekulácie a vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka či štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu, ktorí hovorili o jeho návrate do parlamentu v súvislosti s formovaním skupiny okolo Tomáša Tarabu.
Šalitroš rázne poprel, že by spolu s ministrom Samuelom Migaľom a Tomášom Tarabom viedol tajné rokovania s premiérom Robertom Ficom, a označil to za klamstvo. Hoci svoje pôsobenie v parlamente alebo na inej funkcii v budúcnosti nevylúčil, nateraz zostáva na svojom poste na ministerstve.
Ferenčák by uvítal predčasné voľby, očakáva divadlo
Na aktuálne politické dianie reagoval aj nezaradený poslanec a primátor Kežmarku Ján Ferenčák, ktorý v minulosti patril do strany Hlas. Ferenčák uviedol, že by podporil skrátenie volebného obdobia a uvítal predčasné voľby, no myslí si, že premiér Robert Fico urobí všetko pre to, aby im zabránil, píše Denník N.
Poslanec zároveň poznamenal, že si obrazne kúpil „pukance a kolu“ a je pripravený sledovať politické divadlo, ktoré v parlamente nastane po odvolaní Tomáša Tarabu. Odmietol tiež tvrdenia, že by mal k Tarabovi osobitne blízko, a spresnil, že ich jediná predošlá komunikácia sa týkala výhradne tém okolo samospráv.